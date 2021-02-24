Більше шести мільйонів гривень отримає комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» на поповнення статутного капіталу.

Кошти виділяють відповідно до рішення сесії. Про перерахунок коштів йшлося на засіданні виконавчого комітету 24 лютого.

Члени виконавчого комітету прийняли два рішення щодо перерахунку коштів КП «Тернопільелектротранс». Перший документ дає дозвіл управлінню транспортних мереж та зв’язку перерахувати підприємству один мільйоні вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот гривень. Ці кошти підуть на реконструкцію тролейбусних ліній, на капітальний ремонт рухомого складу та на придбання основних засобів для проведення ремонтів. Відповідно до другого рішення, підприємство отримає ще чотири мільйони триста п’ятдесят тисяч гривень. За ці кошти «Тернопільелектротранс» має закупити тролейбуси, які були у користуванні.