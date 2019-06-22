Проект «Чисте місто зусиллями громади» продовжують реалізовувати у Тернополі. Започаткували його школярі.

Упродовж декількох місяців вони вчилися сортувати сміття, дізнавалися правила здорового харчування, вивчали заповідні місця Тернополя, презентували власні еко-дослідження, організували еко-марафон.

Президент міського учнівського парламенту «Наснага» також звернувся з відповідними пропозиціями до міської ради. На основі цього звернення міський голова Сергій Надал видав розпорядження «Про підтримання проекту «Чисте місто зусиллями громади».

Згідно із підписаним документом, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів буде рекомендувати суб’єктам господарювання сфери торгівлі на час проведення фестивалів, загальноміських заходів, пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових пластикових, поліетиленових виробів – біологічні полімерні чи паперові вироби, тощо. Управління освіти і науки та управління культури і мистецтв мають організувати інформаційно-просвітницьку роботу в загальноосвітніх закладах, позашкільних навчальних закладах та у бібліотеках щодо негативного впливу на довкілля від використання синтетичних пакувальних матеріалів і переваг використання еко-безпечної тари. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спільно з відділом зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації мають організовувати роботу щодо висвітлення інформації про шкідливість пластикової тари та упаковки для довкілля і доцільності обмеження її використання в побуті, переваги використання еко-безпечних пакувальних матеріалів.

Ольга Трач