Днями у соціальних мережах поширилася інформація щодо повного перекриття Гаївського мосту. Міська рада офіційно інформує, що наразі точна дата перекриття шляхопроводу невідома.

Зазначимо, що роботи на Гаївському мості тривають. У попередні роки були влаштовані буронабивні палі та проведено бетонування ростверку. Перед тим на цій ділянці відбулося перенесення газо- та електромереж, а також перепідключення нової водопровідної мережі.

Тож про виконані роботи та про дату перекриття мосту буде повідомлено на офіційному сайті Тернопільської міської ради згодом.

Нагадаємо, Гаївський шляхопровід тривалий час перебував в аварійному стані,і Тернопільською міською радою вжито негайних заходів щодо недопущення виникнення будь-яких техногенних ситуацій, а саме: з 1 травня тут почалися роботи з реконструкції шляхопроводу. Оскільки через Гаївський міст проходять міжнародні транспортні коридори, які мають стратегічне значення, реконструкція мосту повинна проводитися як за рахунок місцевих коштів, так і за державні гроші. Проте, від початку ремонту коштів з державного бюджету не надходило, тому всі роботи фінансуються виключно з бюджету Тернопільської громади.