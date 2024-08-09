Більше п’яти з половиною мільйонів гривень виділили із міського бюджету на ремонти у дитячих садочках та школах. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради восьмого серпня.

– Цим рішенням ми спрямуємо кошти бюджету розвитку для дошкільної освіти у сумі два мільйони триста сорок три тисячі гривень та закладам загальної середньої освіти у сумі три мільйони двісті сорок три тисячі шістсот гривень, – зазначила Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Дошкільні і шкільні навчальні заклади використають ці кошти для придбання основних засобів, здійснення капітальних ремонтів та усунення аварійних ситуацій.

У додатках до рішення виконкому вказано, що фінанси передбачені для семи садочків: №№ 4, 10, 16, 19, 23, 26, 36. Гроші на ремонти отримають також вісім шкіл: Тернопільська ЗОШ №4; Тернопільська ЗОШ №13 імені Андрія Юркевича; ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19; Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети; ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23; ТЗОШ І-ІІІст. №26 імені Дмитра Заплітного; ТЗОШ І-ІІІст. №27 імені Віктора Гурняка; ТПШ №2.

Ольга Трач