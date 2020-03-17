Тернопільська міська рада прийняла зміни до бюджету громади на 48-ій позачерговій сесії Тернопільської міської ради.

Зі слів міського голови Сергія Надала, у змінах передбачено перерозподіл, які будуть спрямовані на потреби медичної галузі.

«Ми спрямовуємо додаткові кошти у сумі понад 10 млн. грн для потреб медичної галузі, з яких понад 5 млн.грн. – на придбання апаратів штучної вентиляції легень. Інша сума коштів буде направлена на потреби медичних закладів для придбання предметів індивідуального захисту, гігієни, медикаментів», – зазначає Сергій Надал.

Лікарні міста готуються до роботи в особливий час карантину та імовірності поширення захворюваності на коронавірус. Відповідно, підготовлено можливість перепрофілювання, як самих лікарень, так і відділень в міських лікарнях. Це превентивний захід.

«У місті одна з лікарень буде базовою для лікування хворих на COVID- 19, якщо такі пацієнти будуть, – зазначає міський голова. – Інша лікарня буде передбачена для проходження обсервації тих, хто був в контакті з хворими. Також ще одна лікарня залишиться базовою для лікування всіх тернополян з іншими видами захворювань».

Закликаємо тернополян вчасно звертатися за медичною допомогою та не піддавати ризику своє життя та людей поруч. А у разі підозри на коронавірусну інфекцію, тернополянам варто звертатися «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81.