Механізм компенсації витрат за здійснення спеціальних перевезень, які діють у Тернополі з часу запровадження карантину, затвердили на одному із засідань виконавчого комітету.

– Компенсуватимуть витрати виключно перевізникам, які надають послуги зі спеціальних перевезень на міських маршрутах № 5А, 6 ,8, 23, 25 та на приміських автобусних маршрутах спецперевезень у відповідності до укладених договорів, – розповів заступник міського голови Володимир Дідич. – Розмір компенсації вираховується із ризниці між затратами на здійснення даних перевезень та доходами, які отримані від даних перевезень, у даному випадку – це виручка. Такі витрати в місяць складають приблизно 900 тисяч гривень. Це видатки, які змушена нести міська рада, щоб забезпечити перевезення тих осіб, які забезпечують життєдіяльність міста та працюють у лікарнях. Щодо КП «Тернопільелектротранс», то сума компенсації більша – приблизно мільйон 250 тисяч гривень в місяць. Але компенсація цих витрат йде шляхом погашення загальних збитків комунального підприємства.

Ольга Трач