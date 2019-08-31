Апарат штучної вентиляції легенів та пульсоксиметр отримала Тернопільська міська дитяча лікарня до Дня міста.

Це надсучасне обладнання, яке подарував благодійний фонд «Допомагати просто».

Кошти на придбання медичного устаткування пожертвували клієнти Приват-банку. Загальна вартість приладів сягає мільйона гривень.

«Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 та пульсоксиметр Rad 8 – надзвичайно вартісне обладнання, це насправді – завтрашній день за якістю і передовими технологіями. Настільки великі можливості допомогти пацієнту, що це абсолютно інший рівень. Вдячність передати словами важко», – каже головний лікар Тернопільської дитячої лікарні Андрій Артимович.

Завдяки новому апарату штучної вентиляції легень, медичну допомогу безкоштовно отримуватимуть всі пацієнти лікарні, незалежно від вікових категорій. Дотепер в закладі використовували застарілий апарат з недостатньою функціональністю.

Софія Романська