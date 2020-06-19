Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 1 травня 2020 року, становила 1036324 особи.

Упродовж січня-квітня чисельність населення зменшилася на 2371 особу.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 2519 осіб. Водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 148 осіб.

У січні-квітні в області кількість живонароджень становила 2410 одиниць, що на 57 менше, ніж у тому ж періоді минулого року.

Упродовж січня-квітня зафіксовано 4929 смертей проти 5363 у січні–квітні 2019 року.