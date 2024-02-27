На Тернопільщині знешкоджено три та виявлено п’ять боєприпаси часів Другої світової війни.

26 лютого фахівці групи піротехнічних робіт вилучили та знищили три боєприпаси. Зокрема, знешкодили два артилерійських снаряди калібром 76 мм, виявлені в полі біля села Бенева Золотниківської громади, та мінометну міну калібром 82 мм, виявлену на відкритій території на вулиці Поліській у Тернополі.

Цього ж дня на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про ще два випадки виявлення застарілих боєприпасів. У лісовому масиві поблизу села Устечко Товстенської громади місцеві мешканці натрапили на чотири вибухонебезпечних предмети, ідентифіковані як артилерійські снаряди калібром 45, 76 та 152 мм. А в лісі поблизу села Посухів Бережанської територіальної громади місцевими мешканцями виявлено артснаряд калібром 100 мм. Інформацію про небезпечні знахідки передано піротехнікам ДСНС.