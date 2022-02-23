Мінометну міну викопали на будові у Тернополі

Вчора у Тернополі знайшли мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

Боєприпас виявили на вулиці Крушельницької, на території новобудови, під час проведення земляних робіт.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці протитанкову магнітну міну ТМІ-43 мм, три артилерійські снаряди, калібром 88, 50 та 37 мм, часів Другої світової війни, виявлені напередодні у полі поблизу с. Доброполе Бучацької територіальної громади та на території лісового масиву поблизу с. Рідколісся Монастириської територіальної громади Чортківського району.