Атмосферні фронти зумовлюватимуть погоду найближчими днями на Тернопільщині. Відтак у регіоні далі ймовірні дощі, сильні вітри, а також різкі перепади температурних показників.

Найближчі прогнози синоптиків оптимістичні: у регіоні спостерігатиметься відносно тепла погода, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Втім, ближче до середини тижня ймовірна чергова хвиля похолодання.

“Атмосферу на режим карантину ніхто не прирікав, тому фронти з циклонами шастають повсюди, де їм заманеться. 17-го травня, знову черговий атмосферний фронт пролітатиме нашою територією. Травень цьогорічний – примхливий і цікавий. За попередніми прогнозами, в районі 22-23 травня на Заході є ймовірність заморозків. Погода вдень, звичайно, буде теплішою. У неділю передбачається +16 +18 градусів. Такий температурний рівень залишиться, переважно, наступного тижня. Найближчі синоптичні новини складаються із фронтів, дощів, сильних вітрів та навіть, можливо, заморозків”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, тиждень на Тернопільщині розпочнеться відносно теплою погодою. Втім, від середи ймовірне похолодання. Місцями вночі спостерігатимуться заморозки.

Софія Романська