Аварійний міст у селі Лисівці Заліщицького району, який обвалився кілька тижнів тому, уже ремонтують. Сьогодні там побував міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який перебуває на Тернопільщині у робочій поїздці.

“Міст буде робити підрядна організація, – зазначив Степан Барна, голова обласної державної адміністрації. – Перед нею поставлено завдання впродовж наступних півтора місяці завершити і здати об’єкт”.

Дороги є не там, де їх будують, а де їх бережуть, переконаний міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Бо, за його словами, цей міст впав не сам по собі, а тому що окремі приватні компанії не дотримуються чинного законодавства і дозволяють перевантаження транспорту в рази. “Це величезна проблема для всієї України коли з одного боку ми кричимо, що погані дороги, з іншого – самі ці дороги, а в даному випадку мости, руйнуємо. І зараз держава, платники податків повинні вкладати додаткові кошти в будівництво спочатку технічного мосту, а потім постійного мосту тільки через те, що комусь хотілося везти не дозволених 25 чи 40 тонн, а 60-70. Тому я вважаю, що ця ситуація також має бути предметом роботи правоохоронних органів”, – зауважив Володимир Омелян.