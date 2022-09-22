“Мінімальні 15 градусів”: цієї зими у багатоповерхівках буде холодніше, ніж зазвичай

На Тернопільщині у багатоповерхівках цієї зими температурні показники можуть бути нижчими.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Втім, за його словами, жителі краю можуть розраховувати на мінімальні 15 градусів тепла.

Деякі котельні області переходять на альтернативні джерела енергії. Також лісівники заготовлюють дрова для населення.

«Тернопільщина готова до опалювального сезону. Ми майже на 90% перевірили всі теплотраси, перевірили мережі, підготували комунальні котельні. Також місто Тернопіль, міське теплокомуненерго готове, також пропрацювали варіанти на випадок недопостачання газу. Буде збережена температура у багатьох квартирах міста, щоб люди мали можливість там проживати. Температура буде не надзвичайно комфортною, але ми розраховуємо на мінімальні 15 градусів. Наші лісівники вже заготовили 58 тис. метрів кубічних дров. Це дрова для населення, населення може придбати ці дрова, якщо використовуємо альтернативні джерела опалення», – зазначив Володимир Труш.

У разі сприятливих погодних умов опалювальний період на Тернопільщині можуть дещо відтермінувати.