Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника підприємства, що боргує понад 1 млн грн заробітної плати працівникам.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво одного з підприємств дорожньої галузі впродовж червня-вересня 2018 року умисно не виплачувало працівникам зарплатню, хоча кошти для цього були. Внаслідок безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, заборгованість перед працівниками апарату управління вказаного підприємства перевищила 1 млн гривень. Розслідування за ч.1 ст.175 КК України завершено.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.