Мільйон дерев за один день висадили в Україні. До масштабної акції з озеленення долучилися і жителі Тернопільщини.

Краяни садили дерева у Бережанському районі. Ініціативу підтримали місцеві жителі, представники облдержадміністрації та громадських організацій.

“Ми в себе садимо дерева щороку. Але пропустити таку важливу подію не могли. Тому прийшли разом із колегами. Сподіваємося, що нас підтримають інші люди, і наша область буде озелененою. А то тільки вирубують ліси. А садити нові не поспішають. Це проблема для нашого краю. Вже маємо глобальні кліматичні зміни. А далі все може тільки ускладнюватися”, – каже житель Бережанського району Іван Рудик.

За день у Бережанському районі висадили три тисячі дубів. А загалом в області від початку року розширили лісові площі на 250 гектарів. За інформацією обласного управління лісового господарства, це другий показник в Україні. Зокрема, на Тернопільщині садили дуби, модрину та сосну.