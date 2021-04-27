“Мільйон дерев за добу” – екологічний марафон під такою назвою об’єднав мешканців різних регіонів і країн. Жителі Тернопільщини висадили кілька тисяч дубів на території Скалатського лісництва.

Екологічну акцію приурочили Міжнародному дню Землі. Підтримати всесвітній марафон вирішили працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з фахівцями «Тернопільського лісового господарства».

“Ми вирішили долучитися до Всеукраїнського марафону з садіння лісу «1 000 000 дерев за добу» та посадили саджанці дуба на території Скалатського лісництва у лісовому урочищі, названому на честь видатного лісівника Зіновія Добенька. Всього було висаджено близько двох з половиною тисяч саджанців дубів, які у майбутньому прикрасять зелені шати планети. Хочеться, щоб цей всесвітній марафон у нашій області підтримало якомога більше людей, бо ліси — це легені, без них ми не можемо жити”, – зазначив еколог Іван Боднарчук.

Додамо, марафон “Мільйон дерев за добу” підтримали у ста країнах світу. Це символічна екологічна ініціатива, покликана відновленню лісових насаджень на планеті.