Стали відомі кандидати від “Батьківщини” по одномандатних округах Тернопільщини.

Цього разу незмінний очільник тернопільської “Батьківщини” зробив ставку на вже відомих осіб, частина з яких навіть не мала раніше стосунку до партії Юлії Тимошенко.

Мікс екс-активіста та екс-регіонала

По Тернополю кандидатом від “Батьківщини” став екс-активіст, а зараз староста села Гаї Шевченківські Тернопільського району Богдан Брич.

По округу з центром у Збаражі Деревляний робить ставку на екс-регіонала, багаторічного начальника обласного управління соцзахисту Вадима Боярського. Незважаючи на політично строкату біографію пана Вадима, у нього є певний ресурс на окрузі. Раніше він працював на Шумщині, де впевнено переміг на виборах до облради. Крім того, він має авторитет серед чорнобильських та афганських ветеранів, які є активними на теренах округу.

Бюджетники та бізнесмени

В окрузі з центром у Зборові “Батьківщина” висунула голову Козівської райради Петра Репелу. Це другий похід посадовця в депутати. На виборах 2014 року Репела зайняв друге місце, поступившись Тарасу Юрику.

У Чортківському окрузі кандидатом від партії Тимошенко стане директор місцевого педколеджу Роман Пахолок. Цікаво, що кілька років тому пан Роман балотувався за підтримки “Свободи” у мери Чорткова і розгромно програв Володимиру Шматьку.

Та справжнім відкриттям цього політичного сезону стало висунення від “Батьківщини” по округу з центром у Теребовлі депутата міськради з партії Добродомова Володимира Бліхара. Більше відомий як бізнесмен Бліхар, очевидно, зробив політичну ставку на Тимошенко. Фінансові ресурси дозволяють всерйоз втрутися у боротьбу за перемогу. Поза тим нагадаємо, що в прохідну частину списку “Батьківщини” не потрапив ні Деревляний, ні його люди. Найвище і непрохідне 42 місце дісталося голові міського бюро партії, підприємцю Миколі Сліпченку.