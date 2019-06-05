Коли чуєш, що Україна в 1991 р. мала набагато кращі стартові умови для розвитку, ніж усі інші республіки СРСР і, приміром, Польща, а нині опинилася там, де є і має те, що має, мимоволі згадується післявоєнна Європа.

Розбомблені міста, знищена промислова і транспортна інфраструктура. Економіка ще недавно цілком благополучних країн була практично повністю зруйнована, а мільйони людей залишилися без даху над головою і перебували на грані голоду через нестачу продовольства.

Однак вже через 20 років західноєвропейські держави оговталася від наслідків війни; в найкоротші терміни були реконструйовані усі найважливіші галузі промисловості; з’явилася отримали можливість виплатити зовнішні борги, а у Західної Німеччини – репарації; відновився і зміцнів середній клас – гарант стабільного і стійкого розвитку. А головне – ці країни досягли помітного підвищення життєвого рівня свого населення.

Це економічне диво мало своє ім’я й прізвище – Джордж Маршалл. Тодішній держсекретар США у своїй промові в Гарвардському університеті й саме цього дня, 5 червня 1947 р. оголосив про план відновлення зруйнованої війною економіки Європи, модернізації її промисловості, усунення усіляких торгових бар’єрів, розвитку континенту в цілому. Ну, і як необхідну умову досягнення цього – витіснення комуністів з владних структур, куди вони посилено взялися пролазити за сприяння СРСР, як недавнього члена антигітлерівської коаліції й одного з переможців у війні. За прізвищем свого ініціатора проект отримав назву “Плану Маршалла”. Саме через те, що Радянський Союз фактично окупував країни Східної Європи і заходився встановлювати там свої порядки, які Європі Західній і США дуже не подобалися, країни цієї частини континенту не підпадали під його дію. До чого це призвело – я мав змогу переконатися на власні очі в листопаді 1989 р., увійшовши в супермаркет в угорському місті Ніредьгаза. Після того, що мені довелося щодня бачити в країні “розвинутого соціалізму”, яка тоді вже почала дихати на ладан, навіть у мене, вельми далекого від теми “купи-продай”, перехопило подих. Я там таки, на місці, поділився своїми враженнями з випадковим знайомим, угорським лікарем, який, на щастя, досить непогано спілкувався англійською. Коли він вислухав моє захоплення супермаркетом, то з розумінням кивнув і сказав, що в сусідній Австрії вони значно кращі…

За те, що ми не отримали допомогу в рамках “Плану Маршалла”, несе відповідальність сталінський режим. Завдяки цій програмі, як уже зазначалося, через 20 років після спустошливої війни Західна Європа досягла значного прогресу. Цікаво, хто несе відповідальність за те, що в Україні вже 28 років лише говориться про майбутнє процвітання і наявне ілюзорне “покращення”? Сталін, звичайно, тиран і мізантроп, а… як же наші рідні українські владоможці?

Ігор Дуда