В навколишньому житті є чимало речей, які нас тією чи іншою мірою можуть дратувати.

Це може бути гучна музика, включена молодим меломаном, який мешкає поверхом вище і який переконаний, що увесь будинок зобов’язаний поділяти його збочення на ґрунті чогось металічного і тяжкого.

Це може бути хропіння сусіда за стіною в пансіонаті, яке доведеться терпіти увесь термін перебування там.

Це може бути щоденний потік негативної інформації, що падає на голову бідолашного обивателя з інтернет-сайтів, телебачення, газет (“солоденька” брехня теж має властивість дратувати), з якої позитивні кусочки доводиться виловлювати так само, як в’язневі у тюрязі – щось більш-менш поживне у мисці з баландою.

Проте можна безпомилково визначити, що дратує всіх поголовно. Це – набридлива до чортиків і на 99,99% тупа реклама, яка перериває фільм у найцікавішому місці й без нав’язливості якої годі зайти на спортивний сайт, щоб подивитися фрагменти футбольного матчу. А ще – її, можна сказати, двоюрідна сестра на різних товарах у торговій мережі. Якось вже звиклося до того, що її, по-перше, через зовсім дрібний шрифт неможливо прочитати; по-друге, прочитане тобі нічого не дасть – свою законну дозу консервантів, пальмової олії та іншої зарази все одно запустиш у своє нутро.

Однак від певного часу, а точніше, від початку війни з Росією ота рекламна символіка на товарах набула ще однієї неприємної риси – стала якоюсь безсоромно-святотатською. Інакше, здається, неможливо охарактеризувати такі, з дозволу сказати, зразки патріотичної продукції, як предмети спідньої білизни з написами “ЗСУ”, “Героям слава”, а також насіння редису “Азовсталь”, чайного напою “Буча Комбуча”, пива “Герої не вмирають”. Розрахунок, вочевидь, на те, що люди купуватимуть під впливом зрозумілих емоцій, і це святе правило комерції, на жаль, пересилює уявлення про норми етичності й навіть просто здоровий глузд. До честі українців, багато з них таки висловило обурення такими витворами сумнівно здорової фантазії виробників та торговців – вони вважають, що використання в маркетингових цілях написів “Герої не вмирають”, “ЗСУ”, а також назв населених пунктів-трагічних символів для нашого народу є аморальним і неприпустимим. Обмежити використання військової та патріотичної символіки на товарах пропонують у Верховній Раді. Потрібен закон, який чітко окреслить “червоні лінії”, але коли до цього дійдуть руки в депутатів – важко сказати. Тож поки його прийматимуть, не виключено, що невдовзі можна дочекатися появи у мережі… ну, хоча б презервативів “Javelin” чи “Stinger”. Певну символіку і асоціації, за бажання, і тут можна угледіти…