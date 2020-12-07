Метеорологи розповіли, якою буде погода цього тижня на Тернопільщині

Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів морозу. А вдень температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до плюса.

За попередніми прогнозами синоптиків, тенденція до похолодання на Тернопільщині зберігатиметься протягом тижня. Також місцями у краї можливий незначний сніг.

«7-го грудня на заході небо затягне хмарами. Південно-східний вітер буде завтра поривчастим, некомфортним, часом сильним, додаватиме відчуття холоду. Найближчої ночі очікується на Заході 0-6 градусів морозу. Завтра вдень температура повітря становитиме 0-4 градуси морозу. Перший помірний мороз показав, що зима прийшла. У другій половині тижня, хоча й потепліє, проте знову набіжать хмари і підвищиться вологість повітря», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, до середи у краї зберігатиметься морозяна погода. А під кінець тижня можливі незначні плюси, а також спостерігатимуться опади у вигляді дощу та мокрого снігу.