Рівень води у Дністрі підвищується. Відтак найближчими днями мешканцям придністрової зони далі загрожує підтоплення.

У Монастириському районі гідрологічна ситуація дещо стабілізувалася, натомість стихія перемістилася до Заліщик. Рівень води на гідрологічних постах поступово зростає.

“Через випадання великої кількості дощів у червні, на Дністрі та його лівих притоках сформувалася хвиля високого дощового паводку. Це стало причиною теперішньої ситуації. На Дністрі на ділянці «Галич-Заліщики» очікується продовження розвитку високого дощового паводку з підйомом рівня води на два з половиною, три з половиною метри. По Галичу ми очікуємо в межах восьми з половиною метрів, по Заліщиках – в межах дев’яти метрів. Це може призвести до затоплення заплав сільськогосподарських угідь, значного затоплення об’єктів прирічкової інфраструктури, а також окремих населених пунктів, що ми уже спостерігаємо”, – каже метеоролог Оксана Озимків.

Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на Заході України синоптики поки не прогнозують. Відтак небезпека підтоплень залишається.

Софія Романська