Вихідними на Тернопільщину повернеться потепління. За прогнозами синоптиків, 11-12 лютого спостерігатиметься більш тепла, але з опадами погода.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, найближча ніч буде морозяною, стовпчики термометрів знижуватимуться до -15 градусів. Вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря.

«10 лютого збережеться антициклональний характер погоди, буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла. Через ожеледицю оголошено попередження – І рівень небезпечності».

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, вихідними спостерігатимуться стрімкі перепади погодних умов. Відтак у метеозалежних краян може погіршитися самопочуття.

«З потеплінням прийдуть опади, зниження атмосферного тиску, рвучкий вітер. Метеопати, готуйтеся! А поки що морози ще самовпевнені: вночі -10-13 градусів, вдень потепліє до -1-3 градусів. Інша, тепліша та з опадами, погода прийде в Україну вихідними, 11-12 лютого».

Отже, наступного тижня у краї спостерігатиметься більш тепла погода.