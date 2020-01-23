7-8 лютого відбудуться ІХ зимові змагання “Снігохід 2020”. Захід буде проведено в Тернопільській області.

Захід проводиться з метою масового залучення молоді до спортивного туризму та краєзнавчої діяльності.



В учасників буде можливість побувати у цікавих місцях області та дізнатися більше про історію краю, крім того – це чудова можливість перевірити свою силу та характер.

Щоб стати учасником, потрібно ознайомитися з формою проведення та заповнити анкету. Вік учасників 14+. Змагатися можна в одному із трьох заліків: пішохідному для любителів (3-4 учасника), пішохідному для професіоналів (2-4 учасника) або заліку для бажаючих позмагатись на лижах (якщо буде 3 і більше команд).

Вкладка (організаційний внесок) становить 200 гривень з кожного учасника команди.



Реєстрація триває до 25 січня включно. (У випадку реєстрації і подання внеску з 26 січня його розмір становитиме 300 грн).

Захід відбувається з ініціативи Пласт – український скаутинг та при підтримці Тернопільський Пласт та громадської організації Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) – Тернопіль.