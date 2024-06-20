Жителів Тернопільщини запрошують доєднуватися до громадських чи суспільно корисних робіт у складі «Армії відновлення», – повідомив на брифінгу директор обласного центру зайнятості Микола Городецький.

За його словами, необхідні робочі руки в облаштуванні укриттів, догляді за учасниками бойових дій в медзакладах, плетінні маскувальних сіток.

Цьогоріч місцеві підрозділи центру зайнятості уклали договори, згідно з якими зареєстрованим безробітним було видано 1140 направлень на роботу.

«Громадяни долучаються до робіт оборонного характеру, спрямованих на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту; з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру; спрямованих на забезпечення загальних потреб економіки та життєдіяльності населення. Крім того, з початку року місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 40 договорів з громадами, завдяки чому до громадських робіт залучено ще 165 краян. 12 із них залишилися працювати на постійних робочих місцях», – розповів Микола Городецький.

Охочим долучатися до «Армії відновлення» радять звертатися до обласного центру зайнятості.