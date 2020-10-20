До 15 жовтня дільничні виборці комісії мали надіслати кожному виборцю іменні запрошення для участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня.

Якщо таке запрошення не дійшло, необхідно перевірити себе у списках виборців. Зробити це можна онлайн за допомогою сайту державного реєстру виборців.

«Отримання іменного запрошення означає, що ви включені до списків виборців і зможете проголосувати 25 жовтня. Запрошення надсилається або доставляється членами ДВК виборцям не пізніш, як за 9 днів до дня голосування. Дані норми прописані в частині другій статті 42, пункт 4 частини другої статті 207, частина перша статті 247 Виборчого кодексу України. Якщо запрошення не прийшло, можна перевірити себе у списках виборців он-лайн за допомогою сайту Державного реєстру виборців (drv.gov.ua), перейшовши в «Кабінет виборця» і в розділ «Перевірка включення», де потрібно ввести свої персональні дані і ввести код підтвердження, який прийде на вказану електронну пошту. Також можна прийти особисто до приміщення виборчої дільниці. Там вже повинні працювати члени дільничної виборчої комісії, які допоможуть вам звірити ваші паспортні дані із даними в списках виборців», – каже директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

Щоб включити себе до списку виборців, необхідно написати відповідну заяву. Її зразок можна отримати в органі ведення Державного реєстру виборців. Також із собою потрібно мати паспорт громадянина України та копію для підкріплення до заяви.