Близько трьох тисяч жителів Тернопільщини вакцинувалися від грипу. Це 0,2% від загальної кількості населення в області.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, це надто низький показник. Наразі в регіоні кількість хворих на цю недугу стрімко збільшується. Епідеміологи не виключають епідемію у січні-лютому.

Наразі в регіоні активні чотири штами грипу, – розповіла заступниця генерального директора обласного центру здоров’я Марія Павельєва. За її словами, вакцинація залишається єдиним методом захисту від хвороби, а саме її протікання у важкому стані.

«Вакцинація впливає на імунітет, клітини можуть навчитися безпечно сприймати бактерії та віруси. Вакцини при грипі сезонні. На кожен сезон готується свій склад вакцини з врахуванням тих змін, які проходять у вірусах сталої структури. Щеплення проти грипу не входять до календаря профілактичних щеплень. Вакцинація здійснює за кошти органів влади, роботодавців, за власні кошти. Але щоб сформувати колективний імунітет, потрібні щеплення на рівні 80%».

За інформацією лікарів, нині найчастіше хворіють грипом і ГРВІ діти шкільного віку. Це пов’язують із високим рівнем їхньої соціальної активності.