«Я донор», – акція під такою назвою триває на Тернопільщині. Жителів краю закликають поповнювати банки крові, яка пізніше буде використана на потреби важкохворих людей.

Підтримали благодійну справу чиновники з облдержадміністрації. Вони здали кров, а також закликали робити це інших.

«Акція спрямована на формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, а також популяризації донорства в Україні. Ставати донором крові не страшно, а необхідно», – зазначив заступник начальника сім’ї та молоді Арсен Ляхоцький.

Під час карантину донорів на Тернопільщині поменшало. Люди побоюються заразитися COVID-19, – каже виконувач обов’язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. Однак лікарі запевняють, що страхи марні. «Потреба у крові може з’явитися несподівано, тому важливо, щоб були її запаси. Поки що критичної ситуації немає. Але донорів значно поменшало. Можливо, люди бояться під час карантину приходити. Проте хочу запевнити, що процедура повністю безпечна. Ми працюємо із захисними засобами, дотримуємося усіх санітарно-епідеміологічних норм. Відтак всі страхи є марними».

Проект “Одна кров” діє на Тернопільщині четвертий рік поспіль. За цей час сотні жителів краю пожертвували кров для важкохворих людей, постраждалих у ДТП.