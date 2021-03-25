“Я донор” – сітілайти із такими надписами з’явилися у Тернополі.

Жителів краю закликають жертвувати кров для важкохворих людей, оскільки це їм може врятувати життя.

Під час карантину донорів на Тернопільщині поменшало. Люди побоюються заразитися COVID-19. Однак лікарі запевняють, що страхи марні.

«Потреба у крові може з’явитися несподівано, тому важливо, щоб були її запаси. Поки що критичної ситуації немає. Але донорів значно поменшало. Можливо, люди бояться під час карантину приходити. Проте хочу запевнити, що процедура повністю безпечна. Ми працюємо із захисними засобами, дотримуємося усіх санітарно-епідеміологічних норм. Відтак всі страхи є марними», – зазначає виконувач обов’язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко.

Проект “Одна кров” діє на Тернопільщині четвертий рік поспіль. За цей час сотні жителів краю пожертвували кров для важкохворих людей, постраждалих у ДТП. “Проект “Одна кров” був створений у 2018 році для допомоги пораненим бійцям. Завдання — закликати людей жертвувати кров для хворих. Кров рятує життя, а люди, які долучаються до цього проекту, допомагають це робити”, – каже керівник проекту “Одна кров” на Тернопільщині Роман Ничвидюк.

Відповідно до законодавства України, чоловіки можуть ставати донорами крові п’ять разів на рік, а жінки — чотири рази.