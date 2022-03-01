На Тернопільщині людей вчитимуть користуватися стрілецькою та важкою зброєю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Також в області визначено місця, де будуть проводитися вишколи, навчання, заходи Нацполіції, Нацгвардії.

За потреби залучатимуть добровільні формування територіальної оборони. Усі, хто буде проходити навчання, матимуть спеціальні форми та позначки.

«Тероборона в Україні сформована на 100%. Ми бачимо багато охочих вступити до лав Територіальної оборони, і продовжуємо їх приймати. Голови громад будуть проінформовані про проведення вишколів. Економіка працює в штатному режимі по всіх видах платежів – готівка, карткові платежі. Також на штабі оборонної роботи Тернопільщини прийняли рішення – кожна громада, яка хотіла сформувати свій добровольчий батальйон, може сьогодні подати списки, зв’язатися із керівником територіальної оборони. Так, вони узаконять добровольчі формування, а учасникам видадуть зброю та навчать нею користуватися», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщину йде гуманітарна допомога із закордону: шоломи, бронежилети, засоби зв’язку.