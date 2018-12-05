Мешканців Тернопільщини тероризують хижаки. ВІДЕО

04/12/2018 Розмір тексту:

Вовки продовжують нападати на мешканців Тернопільщини.

Наталя Целеп у соціальній мережі “Інстаграм” розповіла що тварина покусала її 46-річного батька. У селі Старі Петликівці чоловік якраз порався по господарству, як на подвір’я завітав непроханий гість.

Наталя Целеп у своєму дописі розповіла, що на допомогу чоловікові прийшов зять. Вони удвох убили агресивну тварину. Із укусами потерпілий потрапив до лікарні. Йому проведуть профілактичні курси щеплень проти сказу.

Детальніше – в сюжеті TV-4.