Мешканців Тернопільщини тероризують хижаки. ВІДЕО
04/12/2018 0
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Вовки продовжують нападати на мешканців Тернопільщини.
Наталя Целеп у соціальній мережі “Інстаграм” розповіла що тварина покусала її 46-річного батька. У селі Старі Петликівці чоловік якраз порався по господарству, як на подвір’я завітав непроханий гість.
Наталя Целеп у своєму дописі розповіла, що на допомогу чоловікові прийшов зять. Вони удвох убили агресивну тварину. Із укусами потерпілий потрапив до лікарні. Йому проведуть профілактичні курси щеплень проти сказу.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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