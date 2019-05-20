Щеплення від кору для українців безкоштовне, – повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Відтак жителі краю незалежно від віку можуть безоплатно вакцинуватися від цієї недуги, а також від паротиту і краснухи.

Донині вакцинація була безкоштовною лише особам до тридцяти років, що контактували з хворими, і для людей з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти).

Як повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва, для формування імунітету дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору. Вакцинуватися можна у лікувальному закладі після консультації із сімейним лікарем.

Ситуація з кором на Тернопільщині залишається неблагополучною і напруженою. Лікарі-епідеміологи щодня виявляють десятки нових хворих на кір.

«У цьому році захворюваність на кір досить висока. Від початку року виявлено 34 спалахи, нині діючими залишається 7. Є хворі на кір практично у кожному районі нашої області. Порада: як не захворіти на кір, потрібно пройти щеплення», – зазначає Марія Павельєва.

Додамо, в Україні від початку року кір забрав життя 17 людей. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією.

Софія Романська