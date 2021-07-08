Зелений рівень епідемічної небезпеки діє на Тернопільщині. Серед встановлених карантинних обмежень – масковий режим. Змінювати маски у теплу пору медики закликають частіше.

COVID-19 наразі найбільше загрожує людям старшого віку, – каже доктор медичних наук, професор медуніверситету Василь Копча. Саме серед пенсіонерів та осіб із хронічними захворюваннями фіксують важкі випадки. Хоча загалом епідемічна ситуація в краї стабілізувалася.

«У приміщеннях маски обов’язково необхідно одягати. Також це стосується транспорту, інших громадських місць. Оскільки ризик заразитися у закритому приміщенні набагато більший, ніж у відкритому просторі. Захисну маску слід змінювати, якщо на неї потрапили біологічні рідини або вона стала вологою. Улітку це відбувається частіше. Це ж стосується і використання респіратора. Оскільки у теплому і вологому середовищі, яке утворюється на поверхні маски чи респіратора, створюються ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів, які потрапляють туди із зовнішнього середовища або видихуваного повітря, тому змінювати їх необхідно частіше».

Додамо, відповідно до постанови Кабміну, маскового режиму потрібно дотримуватися у громадському транспорті, під час масових заходів або відвідин приміщень.