На Тернопільщині є потреба в донорах крові.

Про це сказала директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Здати кров можна у 17 лікувальних закладах краю.

Донорську кров планують відправити у регіони, де відбуваються атаки з боку агресора.

«Здача крові є сьогодні актуальною. У нас – війна. Ми не знаємо, як будуть далі розгортатися події. Потреба в крові для поранених є вкрай необхідною. Станом на сьогоднішній день в нашій Тернопільській області є достатньо плазми, але ми можемо передати цю кров тим регіонам, які вже сьогодні потребують. В нас поки цього немає, в нас потреба тільки планової госпіталізації, ургентної госпіталізації. Здати кров можна у Тернополі в станції переливання крові, є кабінети по забору крові у наших центральних районних лікарнях. Є 17 лікувальних установ в межах нашої області», – розповіла Ольга Ярмоленко.

Додамо, відповідно до указу президента, жителям краю необхідно носити із собою документи, які посвідчують особу.