“Візьми дитину на свята у родину” — благодійну програму під такою назвою реалізовують на Тернопільщині. Жителів краю закликають прийняти на Різдво сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

Акцію започаткували волонтери благодійного фонду “Майбутнє сиріт”. Жителі краю можуть подарувати сімейний затишок вихованцям дитячих будинків.

“Взяти участь у благодійній програмі можуть всі охочі сім’ї. Вони мають відповідати умовам програми. Насамперед — це дозвіл зі служби дітей, який підтверджує те, що родина має всі умови, щоб прийняти дитину. Також треба мати довідки, що вони не стоять на обліку у психіатра чи нарколога. Також треба підтвердження, що ці люди не мали судимості. Діти досі чекають в сподіванні, що вони не сидітимуть на Різдво в інтернаті. Щоб взяти участь у програмі, потрібно звернутись у службу у справах дітей за місцем проживання чи до фонду “Майбутнє сиріт”, – зазначає координаторка благодійної програми Ірина Абрамець.

Наразі в області для участі в програмі зголосилося кілька родин. Волонтери сподіваються, що якомога більше дітей з інтернатів зустрінуть Різдво у сімейно колі.