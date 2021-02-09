Мешканців Тернопільщини просять повідомляти, де ні пройти, ні проїхати

На Тернопільщині комунальники цілодобово працюють над ліквідацією наслідків стихії. У боротьбі зі снігопадами задіяно 6 підрядних організацій, 134 одиниці спецтехніки та 157 дорожніх працівників.

Дороги державного значення в області залишаються проїзними, – запевнив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Олег Продан. Однак через сильні снігопади періодично трапляються замети.

«На дорогах державного значення, протяжність яких складає 1486 км, зимове експлуатаційне утримання доріг забезпечує 6 підрядних організацій. На місцевих дорогах працює 4 підрядних організації, розчищення та посипку здійснюють 68 одиниць техніки. У Тернопільській області цілодобово працює диспетчер, якого учасники дорожнього руху можуть повідомити, якщо з ними щось трапилось у дорозі +38 (0352) 52 41 50. Також повідомляйте про ті ділянки, де з’являються проблеми з доїздом. Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг. Вони нанесені на Google мапу».

За прогнозами синоптиків, ближче до ночі снігопад посилиться. Відтак в області можуть обмежити рух великотонажного транспорту.