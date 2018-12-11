Мешканців Тернопільщини просять допомогти Миколаєві

11/12/2018 Розмір тексту:

«Святий Миколай дітям Тернопілля», – таку акцію реалізовують в області. Відтак її організатори розшукують помічників святого, щоб підготувати подарунки якомога більшій кількості дітей.

Благодійна акція «Святий Миколай дітям Тернопілля» щорічна. Її організовують волонтери благодійного фонду «Карітас» та інші небайдужі люди.

«Усі діти чекають свята Миколая із особливим нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих. Адже в нашій області чимало діток, які потребують сторонньої підтримки. А без нас з вами їх ніхто не потішити на це чудове свято. Ваша навіть невеличка пожертва може стати, для діток з сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах, справжнім скарбом», – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Стати помічником Святого Миколая легко та просто, – кажуть у благодійному фонді «Карітас». Для цього потрібно лише зголоситися. Також кожен може пожертвувати подарунки для дітей. Волонтери приймають іграшки, солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки та одяг.

Cофія Романська