Цього тижня погодні умови області визначатимуть синоптичні процеси з Північної Атлантики.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, погода буде нестійкою, з опадами, невеликими морозами та посиленим західним вітром. Про це пише Файне місто.

Так, за прогнозами синоптиків:

18 січня: Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вночі місцями 25 м/с, хуртовина. Температура впродовж доби 1 – 6º морозу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: по території Тернопільської області та місту Тернопіль 18 січня очікуються пориви північно – західного вітру 17 – 22 м/с, вночі місцями 25 м/с, хуртовина. На дорогах ожеледиця. (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

19 січня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

20 січня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 1 – 6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.