Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться на Тернопільщині на початку тижня.

За прогнозами синоптиків, через перепади температурних показників у краї утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний південно-західний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря цими днями на Тернопільщині переважно зберігатиметься плюсовою. Пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с.

“Понеділок в Україні буде вітряним. Мокрий сніг та дощ спостерігатиметься на Заході. Водіям особлива увага. Атмосфера готується потроху до сезону: температура повітря підвищуватиметься, вдень передбачається +1 +5 градусів. Вітер буде некомфортним, рвучким. Тиждень найближчий очікується порівняно теплим, сирим і вітряним”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, потягом тижня на Тернопільщині зберігатиметься в основному плюсова температура повітря. Місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.