Надзвичайну пожежну небезпеку п’ятого рівня оголосили на Тернопільщині. Рятувальники попереджають про високу ймовірність поширення вогню. Відтак жителів краю просять цими днями не розкладати багаття просто неба.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, в лісах та інших природних об’єктах північної та південної частин області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, на решті території області — висока пожежна небезпека 4-го класу. 26 квітня: у лісах по всій території області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

Понад сорок разів рятувальники виїжджають гасити пожежі кожного дня на Тернопільщині. Більшість з них трапляються на відкритих територіях.

«Небезпека в тому, що полум’я швидко поширюється. Часто вогонь поширюється на житлові приміщення чи на лісові масиви. Тоді втрати для людей і навколишнього середовища значні. У десятки тисяч гривень державному бюджету обходяться і виїзди рятувальників», – повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін.

Від початку року на Тернопільщині рятувальники загасили близько сотні пожеж в екосистемах. Торік у краї сталося півтори тисячі таких пожеж.