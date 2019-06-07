Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

До кінця доби в регіоні ймовірні сильні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, складні погодні умови спостерігатимуться і наступного дня. Відтак жителів області просять бути обережними.

За прогнозами синоптиків, висока ймовірність сильних опадів зберігатиметься у більшості населених пунктів області.

«7 червня передбачаються грози, град, пориви шквального вітру 15-20 м/с. Температурні показники залишатимуться порівняно високими. У денну пору доби стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти п’яти градусів вище нуля».

Часті дощі на Тернопільщині викликають занепокоєння через підвищення рівня води у річках. За інформацією ДСНС в області, шостого-восьмого червня на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,2 м над рівнями 05 червня. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.

Софія Романська