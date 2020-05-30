У червні на Тернопільщині розпочинається призов на строкову військову службу.

До війська покличуть понад півтисячі юнаків від 20 до 27 років. Зможуть служити з власного бажання і 18, 19-річні хлопці. Однак за ними залишається право на відстрочку.

Призов-2020 відтермінували через карантин, – пояснює т. в. о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Призиватимуть юнаків до війська протягом червня і липня. «Відповідно до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на території Тернопільської області, починаючи з 1 травня по 30 липня повинен був здійснюватися призов на строкову військову службу, але у зв’язку з пандемією коронавірусу терміни проведення призову були зміщені, і саме з 1 червня по 30 липня відбудеться призов на строкову службу. Призову підлягають юнаки від 18 до 27-ми років. Але відповідно до указу Президента, до війська будуть відправлятися юнаки від 20 до 27 років. 18, 19-річним надається право на відстрочку».

Юнаки, які не мають вищої освіти, будуть служити протягом 18 місяців, а призовники зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців. Строковиків до виконання бойових завдань у зоні ООС не залучатимуть.

Софія Романська