Мешканців Тернопільщини лякають радіацією

17/02/2019 Розмір тексту:

Окремі ЗМІ поширили інформацію про те, що на Тернопільщині – підвищений рівень радіації через її витік на одній з АЕС.

В управлінні ДСНС у Тернопільській області спростовують цю інформацію. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті служби.

“До відома мешканців області! Інформація щодо радіаційної небезпеки, яка прозвучала на хвилях суспільного радіо та ряду ФМ станцій НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! Радіаційний фон в межах норми. Просимо не панікувати та не розповсюджувати цю неправдиву інформацію”, – йдеться у повідомленні.