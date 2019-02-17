Мешканців Тернопільщини лякають радіацією

17/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Окремі ЗМІ поширили інформацію про те, що на Тернопільщині – підвищений рівень радіації через її витік на одній з АЕС.

В управлінні ДСНС у Тернопільській області спростовують цю інформацію. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті служби.

“До відома мешканців області! Інформація щодо радіаційної небезпеки, яка прозвучала на хвилях суспільного радіо та ряду ФМ станцій НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! Радіаційний фон в межах норми. Просимо не панікувати та не розповсюджувати цю неправдиву інформацію”, – йдеться у повідомленні.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,334 / 12.16m