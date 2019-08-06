Алкоголь продавали у Хмельницькій, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Співробітники СБУ попередили загрозу отруєння контрафактним алкоголем у Хмельницькій області, повідомляє acc.cv.ua.

Четверо місцевих ділків організували підпільний цех із виробництва фальсифікату, де в умовах антисанітарії, без дотримання будь-яких технологічних процесів із контрабандного молдовського спирту виготовляли горілку та коньяк. «Продукцію» зловмисники реалізовували через мережу закладів торгівлі у Хмельницькій, Чернівецькій і Тернопільській областей.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили майже дві тисячі літрів фальсифікату. За попередніми оцінками вартість вилученого «товару» за цінами чорного ринку становить майже мільйон гривень.

Наразі встановлюються всі учасники оборудки, можливі корупційні механізми ввезення «сировини» з-за кордону та деталі збуту контрафакту.