Жителів області запрошують на військову службу за контрактом.

Про це повідомив головний сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина. Укласти контракт із Збройними Силами України можуть і чоловіки, і жінки.

У підрозділах ЗСУ, які дислокуються на Тернопільщині, є ряд вакансій. Щоб долучитися до служби, необхідно підписати контракт зі Збройними Силами України. “Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини запрошують охочих підписати контракт на військову службу у підрозділах територіальної оборони! Офіцери, сержанти, солдати запасу можуть звертатися у ТЦК СП за місцем проживання або за телефонами: 0973481414; 0989640383. Служити у військових підрозділах можуть як чоловіки, так і жінки”.

Додамо, завдання територіальної оборони полягають у захисті населення на визначеній місцевості до моменту розгортання угруповання військ; участь у посиленні охорони та захисті державного кордону, підготовці громадян України до національного спротиву; боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора.