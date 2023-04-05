Обласна військова адміністрація сповіщатиме жителів Тернопільщини про повітряну тривогу повідомленнями на мобільний телефон.

Про це повідомив начальник державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктор Маслей. Також про загрозу попереджатимуть сирени та ЗМІ.

Раніше мобільний додаток оповіщення випробовували. Наразі він працює в штатному режимі.

«Відповідно до доручення, Уряд минулого року розробив мобільний додаток, який повідомляє про небезпеку, попереджає про небезпечні ситуації. Цими днями відбувається запущення СМС-повідомлень про ракетну небезпеку. СМС-розсилка йде від військової адміністрації. Це дублюючий сигнал, він не скасовує сигнал оповіщення сирени. Це для того, щоб охопити якомога більше населення. Розсилка йде на будь-які телефони, які розташовані в Тернопільській області», – зазначив Віктор Маслей.

Жителів краю закликали не нехтувати повітряними тривогами, а перебувати під час небезпеки в укриттях.