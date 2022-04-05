Ворог відновив роботу програми, яка відшукує людей, готових сприяти росії.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Він закликав жителів краю бути пильними та не реагувати на жодні пропозиції ворога.

Мешканців області просять бути свідомими. Зокрема, батькам необхідно стежити за діяльністю дітей.

«Відновилася програма, яка здійснює пошук осіб, які розміщують мітки, надають інформацію щодо розміщення техніки, місць дислокації ЗСУ. Кіберармія працює, щоб заблокувати цю програму. Наші громадяни, особливо неповнолітні, які хочуть заробити кілька гривень, мають бути під контролем у батьків. Важливо, щоб громадяни усвідомлювали, що за 20-40 грн., ми можемо надати ворогу інформацію, яка може бути використана для знищення різних об’єктів, правоохоронців, військових. Інформація для розуміння! Сподіваємося, що в нас люди свідомі. Поліція зараз працює у посиленому режимі», – зазначив Олександр Богомол.

Нагадаємо, ворог учора вцілив в один з об’єктів інфраструктури у Тернополі. Цей об’єкт наразі у непридатному стані. Поліція проводить розвідувальні та слідчо-оперативні дії, щоб підтвердити факт агресії.