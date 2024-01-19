На Тернопільщині є потреба у донорах крові, найбільша нестача у резусах мінус, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, кров необхідна для лікування поранених українських захисників і захисниць.

Тернопільський обласний центр служби крові забезпечує кровʼю медичні заклади Тернопільщини, а також постійно відправляє резерви у військові госпіталі у прифронтові області.

«Маємо потребу у донорстві крові! Щодня до Тернопільського обласного центру служби крові приходять десятки людей, аби стати донорами та здати кров для допомоги тим, хто її потребує, зокрема, для наших поранених військових. Станом на сьогодні наявна потреба у донорстві крові всіх груп, але найбільше – у резусах мінус. Усі бажаючі донори можуть приходити в Центр з понеділка по пʼятницю і здавати кров. Прошу всіх небайдужих приходити і здавати кров», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові можна у будні з 8:00 до 13:00.