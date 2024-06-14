Жителів Тернопільщини просять економно споживати електроенергію. Зокрема, енергетики закликають відмовитися від застосування кондиціонерів, електрочайників, інших електроприладів.

Через російські авіаудари енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань і пошкоджень, втрачені суттєві потужності в генерації, – наголосив на брифінгу директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА Володимир Харченко. За його словами, заощаджувати електроенергію має кожен.

«Необхідно зупинити використання кондиціонерів, зовнішнє освітлення прилеглих територій до підприємств чи організацій, обмежується освітлення дорожньої мережі і парків. Винятком є лише лікарні, суб’єкти господарювання, для яких кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Всім громадянам необхідно зменшити навантаження на енергосистему, економно використовувати електричні прилади, особливо в години пік. Відповідно до того вимушеним кроком була зміна тарифів», – каже Володимир Харченко.

На Тернопільщині заохочують розвиток альтернативної енергетики. Зокрема, жителі краю можуть отримати державну підтримку через Фонд розвитку підприємництва. Наразі регіон займає третє місце з розвитку сонячної генерації приватних домогосподарств.