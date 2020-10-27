З першого листопада 2020 року у Тернопільській області розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку нерестової заборони 2021 року.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Державного агентства рибного господарства у Тернопільський області видано відповідний наказ від 21 жовтня 2020 року «Про встановлення заборони на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області». В документі зазначено терміни та перелік основних місць зимівлі водних біоресурсів у водних об’єктах Тернопільської області. Крім того, створено карту заборонених ділянок для вилову водних біоресурсів, яка включає зимувальні ями. З інтерактивною картою можна ознайомитись за посиланням.

Тернопільський рибоохоронний патруль нагадує, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад: судака – 510 грн, сома — 425 грн, форелі — 340 грн, щуки — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн, рибця звичайного — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася – 17 грн тощо.

Управління Держрибагенства у Тернопільській області закликає всіх рибалок-любителів, рибалок-спортсменів та рибалок-промисловиків дотримуватись заборони на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95

Довідково

З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, сповільнюються процеси росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники. В цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.