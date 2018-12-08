Мешканців області попереджають про небезпеку

08/12/2018 Розмір тексту:

Цими вихідними на Тернопільщині погодні умови зумовлюватимуть атмосферні фронти. Відтак по всій території регіону передбачають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Внаслідок заморозків на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Вдень на Тернопільщині можливі дощі, – попереджають метеорологи. А вночі переважно спостерігатимуться мінусові температурні показники. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у суботу по всій території західного регіону випадатиме дощ та мокрий сніг.

«У суботу передбачається дощ та мокрий сніг. Дощ – бо вже температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще поморозить: -1- 6 градусів. Вітер буде південно-західним, поривчастим. У неділю, 9 грудня, атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на Сході, у центральній частині, на Півдні. На Захід України почне надходити нова порція вологого повітря. Температура повітря у неділю коливатиметься близько нуля», – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, наступний тиждень на Тернопільщині розпочнеться також з морозів.

Софія Романська